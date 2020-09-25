Petrol zengini Venezuela'da benzin sıkıntısı: Halk eşekle yolculuk ediyor

Ülkedeki bütün petrol şirketlerin kamuya ait olan Venezuela'da kronik benzin kıtlığı yaşanıyor. Petrol zengini Venezuela ülkesindeki insanların alternatif bir ulaşım yöntemi olarak eşeklere biniyor .









Ulusal Meclis üyesi Piero Maroun sosyal medyada paylaştığı mesajda , sokakta eşeklere binen insanların 21. yüzyılda bu tür sahnelerin gülünçlüğüne ve birçok Venezuelalı'nın maaşlarının o kadar düşük olduğuna işaret eden bir fotoğraf yayınladı. .





Venezuelalılar artık yüzyıllar geride, eşeklere biniyor, yakacak odun yakıyor ve karanlıkta uyuyor" diye yazdı. "Aksilik o kadar büyük ki kölelik günlerinde, köleler her gün yemeleri gereken şeyi kazanıyor ve burada bir günlük maaş kahvaltı bile almıyor."