Samanyolu Haber /Gündem / Petrol zengini Venezuela'da benzin sıkıntısı: Halk eşekle yolculuk ediyor /25 Eylül 2020 09:50

Petrol zengini Venezuela'da benzin sıkıntısı: Halk eşekle yolculuk ediyor

Dünya'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olan Venezuela'da benzin sıkıntısı yaşanıyor. Halk benzin yokluğunda eşek ve katırla seyahat ediyor

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Ülkedeki bütün petrol şirketlerin kamuya ait olan Venezuela'da kronik benzin kıtlığı yaşanıyor. Petrol zengini Venezuela ülkesindeki insanların alternatif bir ulaşım yöntemi olarak eşeklere biniyor .


Ulusal Meclis üyesi Piero Maroun sosyal medyada paylaştığı mesajda , sokakta eşeklere binen insanların 21. yüzyılda bu tür sahnelerin gülünçlüğüne ve birçok Venezuelalı'nın maaşlarının o kadar düşük olduğuna işaret eden bir fotoğraf yayınladı. .

Venezuelalılar artık yüzyıllar geride, eşeklere biniyor, yakacak odun yakıyor ve karanlıkta uyuyor" diye yazdı. "Aksilik o kadar büyük ki kölelik günlerinde, köleler her gün yemeleri gereken şeyi kazanıyor ve burada bir günlük maaş kahvaltı bile almıyor."
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