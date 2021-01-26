Petrolcüler elektrikli araç şarj işine hızlı girdi

Shell’den yapılan açıklamada, İngiltere’nin en geniş elektrikli araç şarj ağına sahip, 2008 yılında kurulan Ubitricity’nin yüzde 100 hissesinin satın alındığı belirtilirken, satış bedeline ilişkin bilgi verilmedi. İngiltere’de elektrikli araç şarj istasyonlarını sokak lambalarına entegre ederek faaliyet gösteren şirket, halihazırda ülkedeki elektrikli araç şarj ağının yaklaşık yüzde 13’üne sahip. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Shell Mobilite Başkanı Istvan Kapitany, “Yerel yöneticilerle çalışarak, giderek artan sayıda elektrikli araçlara geçiş yapan Shell müşterilerini desteklemek istiyoruz” ifadesini kullandı.



Ubitricity’nin, İngiltere’de 2 bin 700, Almanya ve Fransa’da bin 500 noktada elektrikli araç şarj noktası bulunuyor.



