Petroldeki gelişme Suudi Arabistan ekonomisini uçurdu

Virüs salgının ekonomiyi bazı noktalarda adeta durdurma noktasına getirmesi ve hemen sonrasında ortaya çıkan Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı enerji fiyatlarında da yükselmeye neden oldu. Petrol fiyatları da son dönemde düşüşe geçse de geride bıraktığımız aylarda yüksek seyirli bir grafik çizdi. Bu durumun da ekonomisi büyük oranda petrole bağlı olan Suudi Arabistan'da ekonomik verilere olumlu yönde yansıdığı belirtildi.Suudi Arabistan ekonomisi artan petrol fiyatları ve bununla birlikte yükselen üretimin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 11 yılın en hızlı büyümesini kaydetti.Yılın ikinci çeyreğinde artan petrol fiyatları ve petrol üretiminin katkısı önemli düzeyde oldu.Ülkede esas istihdam kaynağı olarak bilinen petrol hariç gayrisafi yurt içi hasıla ise aynı dönemde yüzde 5.4 büyüdü. Petrol ekonomisi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23.1 büyüme gösterdi.Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Al-Jadaan bu yıl petrol ekonomisinin yüzde 19 büyüyeceğini öngördüklerini belirtmişti.Büyümede gerçekleşen performans istihdam verilerine de yansıdı. Suudi Arabistan vatandaşları arasında işsizlik 2008'den bu yana en düşük seviyeye geldi.