Petroldeki ralli hızını kaybetti

Petroldeki ralli, fiyatların beş günde ikiye katlanmasının ardından, üretim kısıntılarının arz bolluğunu azaltacağına ilişkin iyimserliğin, toparlanmanın uzun ve belirsiz olabileceğine ilişkin endişelerle dengelenmesi ile birlikte hızını kesti.







Vadeli petrol kontratları New York'ta, erken saatlerde kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandıktan sonra fazla değişmeyerek varil başına 25 dolar civarında seyretti. Diamondback Energy Inc. ve Parsley Energy Inc.,ülkenin en büyük petrol sahalarında üretimi kısan ABD'li petrol arama şirketlerine katıldı. Ancak bu şirketler, fiyatların 30 doların üzerine çıkması durumunda tekrar üretimi artırmayı değerlendireceklerini kaydetti.





OPEC + koalisyonu 1 Mayıs'tan itibaren günlük 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı uygulamasını başlattı ve bunun yanında, talepte toparlanmaya yönelik ilk işaretler, dünyada ham petrol ve akaryakıt depolama kapasitelerinin dolacağına ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı oldu. Morgan Stanley'e göre, arz bolluğu muhtemelen en yüksek noktasına ulaştı, ancak piyasa birkaç hafta daha aşır arz durumunda kalacak.





Petrol piyasaları için en kötüsü geride kalmış olabilir, ancak analistlerin büyük kısmı, virüs öncesi seviyelere yeniden sıçramayı en azından bir yıl için beklemediklerini söylüyorlar. Bazı analistler ise bu seviyelerin bir daha görülüp görülmeyeceğini dahi sorguluyor. ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma riski, eyaletlerin yeniden açılmaya başlaması ile birlikte göz ardı edilemezken, Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi küresel toparlanmanın gecikmesine yol açabilir.





Singapur'da ING Bank NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, "Son bir haftadaki güçlü seyrin büyük kısmı, talep toparlanmasına ilişkin erken işaretlerden kaynaklandı," dedi ve "Ancak, piyasanın yukarı yönlü trendinin devamı için, açık bir şekilde, arz kısıntıları ile birlikte talepte kaydadeğer bir toparlanma görmemiz gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.





Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Salı günü yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesinde kapanmasından sonra yüzde 0.2 yükselerek Singapur saati ile 11:26'da varil başına 24.60 dolara çıktı. Haziran vadeli kontrat şimdi Temmuz kontratından 2 dolar ucuz. Bu fark haftanın başında 5 doların üzerindeydi ve farkın daralması aşırı arza ilişkin endişelerin azalmakta olduğunu işaret ediyor.





Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0.1 yükselerek varil başına 30.99 dolara tırmandı. Kontrat Salı günü yüzde 14 sıçradı ve son üç haftada ilk kez 30 doların üzerine çıktı.