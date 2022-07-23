Samanyolu Haber /Gündem / Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı! /23 Temmuz 2022 09:18

Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı!

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"PETSHOPLARI TOPARLAMAK DA İYİ BİR ŞEY"
Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, “Yeni sistemde petshoplar Kasaplar Odası’na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın” diye konuştu.

Petsholarda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Petshoplar, Kasaplar Odası'na bağlandı! Sonraki Haber >>

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:48