Samanyolu Haber /Gündem / Peygamber Efendimiz'in cenaze namazını kaç kişi kıldı? /10 Eylül 2019 15:23

Peygamber Efendimiz'in cenaze namazını kaç kişi kıldı?

Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor.

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Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda son zamanlarda sosyal medyada polemik haline getirilen 'Peygamber Efendimiz'in  (SAV) cenazesi ile ilgili bir soruya açıklık getirdi. 




Soru-Cevap programında  dini konulardaki okuyucu ve izleyici sorularını cevaplayan  İlahiyatçı Akademisyen Yazar Doktor Ali Demirel, günlük hayatta sık karşılaştığımız dini problemler ve sorular; çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi, aile içi iletişim başta olmak üzere pek çok alanda bilgi birikimini sizlerle paylaşıyor.

Sorularınızı yorumlar üzerinden ya da [email protected] ile [email protected] mail adresleri üzerinden gönderebilirsiniz.
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