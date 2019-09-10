Peygamber Efendimiz'in cenaze namazını kaç kişi kıldı?

Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda son zamanlarda sosyal medyada polemik haline getirilen 'Peygamber Efendimiz'in (SAV) cenazesi ile ilgili bir soruya açıklık getirdi.

















Soru-Cevap programında dini konulardaki okuyucu ve izleyici sorularını cevaplayan İlahiyatçı Akademisyen Yazar Doktor Ali Demirel, günlük hayatta sık karşılaştığımız dini problemler ve sorular; çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi, aile içi iletişim başta olmak üzere pek çok alanda bilgi birikimini sizlerle paylaşıyor.



