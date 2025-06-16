Samanyolu Haber /Dünya / Pezeşkiyan: İran'ın nükleer silah geliştirme hedefi yok /16 Haziran 2025 11:35

Pezeşkiyan: İran'ın nükleer silah geliştirme hedefi yok

"Nükleer silah geliştirme niyetimiz yok" diyen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bununla birlikte nükleer enerji ve araştırma hakkından taviz vermeyeceklerini vurguladı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah geliştirme hedefinin olmadığını, ancak nükleer enerji ve araştırma hakkından feragat etmeyeceklerini dile getirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere gör eİran, Pazartesi sabah erken saatlerde bir kez daha İsrail'i füze saldırılarıyla hedef alırken Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran meclisinde bir konuşma yaptı. Konuşmasında, "Nükleer silah geliştirme hedefimiz yok" diyen Pezeşkiyan, "Nükleer enerji ve araştırma hakkımız var ve biz hiç kimsenin bu hakkı elimizden almasına izin vermeyeğiz" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca İran halkına İsrail'e karşı birlik olma ve direniş gösterme çağrısında bulundu. 

Her türlü görüş ayrılığı ve sorunun bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "İsrail'in soykırım suçu niteliğindeki saldırganlığına karşı birlik ve beraberlik içinde güçlü bir şekilde durmalıyız" dedi.
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