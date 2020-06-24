Samanyolu Haber /Spor / PFDK, Ali Koç ile ilgili kararını verdi /24 Haziran 2020 00:00

PFDK, Ali Koç ile ilgili kararını verdi

PFDK, daha önce 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ikinci bir ceza vermedi.

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Fenerbahçe TV'de TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yönelik yaptığı açıklamalarının ardından 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza verilmedi.

PFDK, daha önce 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ikinci bir ceza vermedi. PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün tv kanalında yapılan açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün tv kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Karar verilmiştir."
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