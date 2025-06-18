PFDK’da deprem! İfşa olan yazışmalar sonrası toplu istifa kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar gündeme bomba gibi düştü. Türkiye gazetesinden Tahir Kum, PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları köşesinde aktardı. Mesajlarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak ifadeler yer aldı.





Mesajlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya yönelik eleştiriler olduğu görüldü. "Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse" ifadeleri dikkat çekti.





Bir mesajda da "1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez" ifadesiyle Galatasaray'a gönderme yapıldı. Başka bir mesajda da "Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor" denildi. Mesajlarda geçen "Fener ağlama" ifadesiyle de Fenerbahçe'ye karşı bir gönderme yapıldığı görüldü.





Mesajların ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu da aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin istifasını istedi.Edinilen bilgiye göre; kurul üyeleri yazılı açıklama yapmak için TFF'den süre istedi ve istifa metnini hazırladı. Öte yandan istifa metninin TFF resmi sitesinden paylaşılacağı aktarıldı.