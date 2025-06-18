Samanyolu Haber /Spor / PFDK’da deprem! İfşa olan yazışmalar sonrası toplu istifa kararı /18 Haziran 2025 01:22

PFDK’da deprem! İfşa olan yazışmalar sonrası toplu istifa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen ve Fenerbahçe Kulübü'nün sert tepki gösterdiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin istifasını istedi. PFDK üyeleri istifa metninin hazırlarken, yazılı açıklama yapmak için süre istedi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar gündeme bomba gibi düştü. Türkiye gazetesinden Tahir Kum, PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları köşesinde aktardı. Mesajlarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak ifadeler yer aldı.

'MOURINHO'YA FAZLA MÜSAMAHA VAR'

Mesajlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya yönelik eleştiriler olduğu görüldü. "Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse" ifadeleri dikkat çekti.

'BİR ANDA 'YAPI' YA DÖNÜŞÜYOR İNSAN'

Bir mesajda da "1905’i görünce bir anda ‘Yapı’ya dönüşüyor insan ister istemez" ifadesiyle Galatasaray'a gönderme yapıldı. Başka bir mesajda da "Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor" denildi. Mesajlarda geçen "Fener ağlama" ifadesiyle de Fenerbahçe'ye karşı bir gönderme yapıldığı görüldü.

TFF İSTİFALARINI İSTEDİ

Mesajların ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu da aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin istifasını istedi.

Edinilen bilgiye göre; kurul üyeleri yazılı açıklama yapmak için TFF'den süre istedi ve istifa metnini hazırladı. Öte yandan istifa metninin TFF resmi sitesinden paylaşılacağı aktarıldı. 
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