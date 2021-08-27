PFDK’dan Burak Elmas’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Kurul ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar nedeniyle 100 Bin TL para cezası verildiğini duyurdu.







İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:





Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.08.2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.





1- GALATASARAY A.Ş.’nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle FDT’nin 41/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





GALATASARAY A.Ş. başkanı BURAK ELMAS’ın, kulüp sosyal medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



