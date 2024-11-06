PFDK sevkleri açıklandı! Mourinho'ya büyük şok





İŞTE TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ PFDK SEVKLERİ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevkleri açıklandı... Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho 3 farklı maddeden PFDK'ya sevk edildi.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX’in 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın röportajında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ERTUĞRUL DOĞAN’ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC’in aynı müsabakadaki “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.11.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ ACUN ILICALI’nın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDIN DZEKO’nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yar alan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."Disiplin talimatnamesinde Mourinho'nun sevk edildiği 36-38 ve 41. maddelerin unsurları merak konusu oldu. Portekizli hoca için 36. maddeden minimum 1 maç, 41. maddeden minimum 2 maç öngörülüyor. Mourinho'nun 38. maddeden ise para cezası alması bekleniyor.İşte o maddeler:Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası,TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.