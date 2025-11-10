PFDK, Zorbay Küçük hakkındaki tedbiri kaldırdı

Trendyol Süper Lig’de Bellona Kayserispor ile Reeder Samsunspor Kayseri’de karşılaştı. (Fotoğraf: Memduh Borazan)



Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakkında incelemesi süren üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkındaki kararını açıkladı. PFDK, Küçük’e ilişkin idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz devam edilmesine karar verdi.



PFDK’nin açıklaması şöyle:



“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.



Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir.”