Samanyolu Haber /Spor / PFDK'dan Ali Koç'a 'sicil' cezası /24 Eylül 2019 19:45

PFDK'dan Ali Koç'a 'sicil' cezası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasındaki "sicil" kavgasında Koç'a ceza kesildi. -

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PFDK, Fenerbahçe'nin patronuna 30 gün hak mahrumiyetiv ve 20 bin TL para cezası verdi. Bu karar sonrası Ali Koç, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisini Türk Telekom Stadyumu protokol tribününden izleme şansını yitirdi.

Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir sponsorluk toplantısında Terim'i hedef almıştı.

Koç, Terim'le ilgili bir soruya yanıt verirken, "Nasıl olur da bir kişinin hem futbolculuk hem teknik adamlık kariyerinde sicili bu kadar bozuk olabilir!" demişti.

Fatih Terim ise, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçı olan Brugge deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik sonrası gelen soru üzerine, "Maçtan evvel yapılan açıklamaları öğrendim, hedef buysa... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili rica edersiniz konuşmayalım" karşılığını vermişti.

Terim, sözlerinin devamında, "Sicilin parayla reklamla, nüfusla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz. Bugüne kadar herkes gerekeni aldı. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeylere, gerekirse cevap veririz" ifadesini kullanmıştı.

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