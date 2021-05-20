PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada PFDK kararlarına yer verildi.







Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şöyle:





1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.05.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. hakkında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,





Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, mensuplarının stadyum yerleşim planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,





3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamaları, oturma düzenine aykırı hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, müsabaka sonrası protokol tribününde bulunan mensuplarının akredite edilmediği yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, müsabaka sonrası Delegasyon 2 ve 3'te bulunan mensuplarının akredite edilmedikleri yeşil zemine girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının basın toplantısı esnasında toplantı odasına girmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





GALATASARAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,





5- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü başkanı YÜKSEL YILDIRIM hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,





6- ALTINORDU Kulübü sporcusu HÜSAMETTİN YENER'in, 18.05.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig Play Off müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,





7- ALTAY Kulübünün, 17.05.2021 tarihinde oynanan ALTAY-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)





Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve oturma düzenine uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





8- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 16.05.2021 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK Misli.com 2. Lig Play-Off müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)





Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve oturma düzenine uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





9- KOCAELİSPOR Kulübünün, 16.05.2021 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Play-Off müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)





Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





10- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, 16.05.2021 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Misli.com 2. Lig Play-Off müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Aynı müsabakada HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü görevlisi SEMİH HEKİMOĞLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





11- FETHİYESPOR Kulübünün, 15.05.2021 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-İSKENDERUN FK Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)





Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübünün, mensuplarının sosyal mesafe kuralına, oturma düzenine ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





12- İSKENDERUN FK'nın, 15.05.2021 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-İSKENDERUN FK Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında, mensuplarının sosyal mesafe kuralına, oturma düzenine ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





13- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 15.05.2021 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ESENLER EROKSPOR Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)





Aynı müsabakada ISPARTA 32 SPOR Kulübü görevlisi EMİN URSAVAŞ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





14- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübünün, 15.05.2021 tarihinde Yeşiltepe Spor Kompleksinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-BUCASPOR 1928 Misli.com 3. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)