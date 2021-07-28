Pfizer, 2021 yılı ciro beklentisini 33,5 milyar dolara yükseltti

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte Covid-19 aşısı üreten ABD’li ilaç şirketi Pfizer, 2021 ciro beklentisini 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara yükselterek yıl sonu tahminini yüzde 29 oranında artırdı. Şirketin yıllık ciro beklentisini yükseltmesinin altında, bu sene içinde yapılan 2,1 milyar doz aşı anlaşması yatıyor. Şirket, eğer ek anlaşmalar sağlanırsa bu satış hedefinin artabileceğini de belirtiyor.







Aralık ayında ilk olarak ABD'de acil kullanım onayı alan Pfizer/BioNTech aşısı, diğer aşı üreticilerinin üretim sıkıntısı yaşaması ve Johnson&Johnson gibi aşıların güvenlik endişesi yaratması sebebiyle rakipleri arasında öne çıkmıştı.





Johnson&Johnson firması, geçen hafta yaptığı açıklamada 2021 aşı ciro beklentisini 2,5 milyar dolar olarak öngörmüştü. Moderna’nın yıl sonu tahmini ise 19,2 milyar dolar.





İKİNCİ ÇEYREK GELİRİ 19 MİLYAR DOLAR





Pfizer, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pfizer'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 artarak 19 milyar dolara ulaştı.





Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.Pfizer'ın aşı satışlarından elde ettiği gelir bu yılın ikinci çeyreğinde 9,2 milyar dolar olurken, Covid-19 aşısının satışlarından sağlanan gelir 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi.





'DELTAYA KARŞI ETKİLİ YENİ VERSİYON AĞUSTOSTA DENENECEK'





Pfizer açıklamasında, aralık ayından bu yana 1 milyar doz aşı tedarik ettiğini, şirketin bu yıl içerisindeki üretim hedefininse 3 milyar doz olduğunu duyurdu. Ayrıca hızla yayılan Delta varyantına karşı daha etkili olacak şekilde aşının yeni bir versiyonunu ürettiklerini ve bunu ağustos ayında test edeceklerini de belirtti.





ABD geçen hafta 18 yaş altı çocukların aşılamasında kullanılabilmesi için 200 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etmişti. Pfizer'ın şu anda kârının çoğunu aşıdan elde ettiği tahmin ediliyor. Hem harcamalar hem de kar BioNTech firmasıyla yarı yarıya bölüşülüyor.