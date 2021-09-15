Samanyolu Haber /Sağlık / Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek /15 Eylül 2021 19:57

Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onayı isteyecek

Pfizer ve BioNTech firmalarının ABD'de 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için başvuruda bulunacakları açıklandı.

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı belirtildi.

Politico’nun haberine göre, Pfizer'in finans direktörü Frank D’Amelio Pfizer ve BioNTech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı. D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı. FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.
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