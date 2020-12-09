Pfizer aşıları İsrail'e ulaştı

İsrail, geçtiğimiz ay sekiz milyon doz sipariş ettiği Pfizer/BioNTech aşılarının ilk dozlarını teslim aldı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda Başbakan Benyamin Netantahu'nun da katılımıyla aşılar için bir 'tören' düzenlenirken, İsrail nüfusunun dörtte birinin yıl sonundan önce aşılanmasının beklendiği açıklandı.







20 ARALIK'TA BAŞLAYACAK





Ben Gurion Havalimanı'na inen uçakta on binlerce doz aşı bulunduğu ve gerekli testlerin yapılmasının ardından, 20 Aralık'tan itibaren yaşlılar ve riskli gruplar öncelikli olmak üzere aşılamanın başlayacağı belirtildi.





NETANYAHU: İLK AŞIYI BEN OLACAĞIM





Netanyahu da, havalimanında yaptığı açıklamada "Bu aşıya inanıyorum. Önümüzdeki günlerde gerekli onayları almasını bekliyorum" dedi. İsrail Başbakanı, aşı yaptıracak ilk İsraillinin kendisi olmayı istediğini de ekledi.





'YIL SONUNA KADAR 4 MİLYON DOZ GELECEK'





İsrail'de Pfizer aşılarının dağıtımını yapacak olan Teva şirketiyse, ilk dozların 20 Aralık'ta uygulanmasının planlandığını, bu ayın ilerleyen tarihlerinde çok daha fazla dozun ülkeye giriş yapacağını duyurdu. Teva CEO'su Yossi Ofek, "Yıl sonuna kadar 4 milyon doz gibi çok büyük bir miktardan söz ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ofek, ülke nüfusunun dörtte birinin yıl sonuna kadar aşılanmasını beklediklerini belirtti.





ÜÇ FİRMAYLA ANLAŞMA





9 milyon nüfuslu İsrail, Pfizer/BioNTech aşısından 8 milyon doz sipariş etmişti. İsrail hükümeti, Moderna ve AstraZeneca firmalarıyla da aşı anlaşmaları yaptı. İsrail'de bugüne dek 348 bin 968 korona virüsü vakası kayıtlara geçti. Ölü sayısıysa 2 bin 932 olarak veriliyor.