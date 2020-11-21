Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımı için resmi başvuru yapıldı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuru yapıldı. FDA yetkilileri, Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanım yetkisinin verilip verilmeyeceğini tartışmak için aralık ayında toplanacak.





Talebinin hızlı bir şekilde inceleneceğini söyleyen FDA Direktörü Stephen Hahn, "Bu incelemenin ne kadar süreceğini öngöremiyoruz" ifadelerini kullandı. Reuters'ın haberinde, FDA panelinin aşıyı tartışmak için 8-10 Aralık tarihlerinde bir araya geleceği kaydedildi.





Geçtiğimiz günlerde, Pfizer/BioNTech aşısının son aşama denemelerinde yüzde 95 başarı oranı elde edildiği duyurulmuştu. Pfizer'den yapılan açıklamada, 'nihai sonuçlarda aşının yüzde 95 etkili olduğu' belirtilmiş, aşının yaş ile demografik veriler kapsamında tutarlı olduğu ve önemli bir yan etki görülmediği aktarılmıştı.