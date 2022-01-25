Samanyolu Haber /Sağlık / Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni araştırma: Dört ay sürüyor /25 Ocak 2022 09:34

Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni araştırma: Dört ay sürüyor

Türkiye'de de kullanılan Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma ABD'den geldi. Bilim insanları üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının koruma etkisi ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

SHABER3.COM

ABD’nin saygın kurumlarından Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, Türkiye’de de kullanılan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği mRNA bazlı corona virüsü aşısı Comirnaty ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının insanlarda yarattığı bağışıklık ve korumanın süresini ortaya çıkardı.

Bilim insanları laboratuvar sonuçlarına göre Türk asıllı bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin Almanya’da kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozunun 4 ay boyunca Omicron varyantına karşı koruma sağladığını tespit etti.

Araştırmayı yürüten mikrobiyolog Pei-Yong Shi, “Bu alanda yapılmış çok ama çok yeni bir araştırma. Sonuçlara göre üçüncü dozdan sonra en az 4 ay Omicron varyantına karşı koruyucu etki sağlanıyor” dedi.

Daha önce yapılan araştırmalarda antikor seviyelerinin aşı olunduktan aylar sonra düştüğü tespit edilirken Omicron varyantının da geçirdiği mutasyon sebebiyle daha büyük tehlike yaratabileceği belirlenmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Shi, “Pfizer/BioNTech’in üçüncü aşısını olduktan dört ay sonra Omicron varyantına karşı antikor seviyeleri düştü. Fakat bunlar diğer varyantlarla karşılaştırıldığında halen yüksek. Dolayısıyla bu aşı bir koruma katmanı sağlıyor” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni araştırma: Dört... Sonraki Haber >>

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:51:28