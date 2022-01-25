Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni araştırma: Dört ay sürüyor

ABD’nin saygın kurumlarından Teksas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, Türkiye’de de kullanılan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği mRNA bazlı corona virüsü aşısı Comirnaty ile ilgili dikkat çekici bulgulara ulaştı.



Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının insanlarda yarattığı bağışıklık ve korumanın süresini ortaya çıkardı.



Bilim insanları laboratuvar sonuçlarına göre Türk asıllı bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin Almanya’da kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozunun 4 ay boyunca Omicron varyantına karşı koruma sağladığını tespit etti.



Araştırmayı yürüten mikrobiyolog Pei-Yong Shi, “Bu alanda yapılmış çok ama çok yeni bir araştırma. Sonuçlara göre üçüncü dozdan sonra en az 4 ay Omicron varyantına karşı koruyucu etki sağlanıyor” dedi.



Daha önce yapılan araştırmalarda antikor seviyelerinin aşı olunduktan aylar sonra düştüğü tespit edilirken Omicron varyantının da geçirdiği mutasyon sebebiyle daha büyük tehlike yaratabileceği belirlenmişti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Shi, “Pfizer/BioNTech’in üçüncü aşısını olduktan dört ay sonra Omicron varyantına karşı antikor seviyeleri düştü. Fakat bunlar diğer varyantlarla karşılaştırıldığında halen yüksek. Dolayısıyla bu aşı bir koruma katmanı sağlıyor” dedi.



