Pfizer-BioNTech'ten mutasyonlu virüs açıklaması

Alman BioNTech firmasının ABD'li ilaç devi Pfizer ile birlikte ürettiği aşının virüsün yeni türlerine karşı ne kadar etkili olup olmadığı tartışılırken, Pfizer-BioNTech'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi ve aşının hem İngiltere hem de Güney Afrika'da görülen varyantlara karşı etkili olabileceği belirtildi.







Açıklamada, N501Y ve E484K olarak isimlendirilen virüslere karşı aşının koruyuculuğuna dair araştırmanın sonuçları paylaşıldı.





'Nature Medicine' dergisinde paylaşılan araştırmanın sonuçlarına göre, 20 denek üzerinde aşılar test edildi ve aşının mutasyonları virüsleri etkisiz hale getirdiği tespit edildi.





Çalışmada, aşının E484K mutasyonunu etkisizleştirme kabiliyetinin, N501Y mutasyonuna kıyasla biraz daha düşük olduğu bulgusu paylaşıldı.





Aynı zamanda araştırmada dikkat çeken bir başka unsur ise, yine İngiltere ve Güney Afrik'da görülen taç görünümlü virüs varyantı üzerinde aşının denenmediği oldu.





Nottingham Üniversitesi Moleküler Viroloji Profesörü Jonathan Ball, araştırmanın bulgularının ümit verici olduğu değerlendirmesini yaptı.





Oxford-AstraZeneca aşısının, Güney Afrika'da görülen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğu açıklanmıştı.