Pfizer CEO'su aşı olmadığı için İsrail'e giremedi

The Jerusalem Post’un yerel N12 televizyonuna dayandırarak verdiği habere göre, Burla ve gezide kendisine eşlik etmesi beklenen heyet üyelerinin ilacın ikinci dozunu almadıkları için ziyareti bir süreliğine ertelemek zorunda kaldı.







Gazeteye göre aşının ilk dozunu alan Burla, ikinci doz için gerekli sürenin dolmasını bekliyor.





Pfizer sözcüsü, heyet olarak İsrail ziyaretini bahar aylarının sonuna ertelediklerini belirtti.





Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pfizer yetkilileri ile ülkede bir aşı üretim fabrikasının inşası için görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.





Kovid-19’a karşı toplu aşılamanın Aralık 2020'de başladığı İsrail’de, aşısı olmayanlar ülkeye alınmıyor.