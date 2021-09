Pfizer ve Moderna'dan itiraf gibi açıklama

FDA'dan bilim insanları, dün yaptıkları açıklamada, üçüncü aşının daha yüksek bir bağışıklık tepkisi olsa da Pfizer'in Covid-19 aşısının ek dozlarına ihtiyaç duyulmayabileceğini söylemişti.



FDA personeli, dış danışmanlar için hazırlanan bir belgede, Comirnaty'nin (BioNTech-Pfizer aşısı) etkinlik oranının hala kanıtlanmadığını söyledi.



ETKİNLİK ORANI YÜZDE 6 AZALIYOR Pfizer araştırmada, kendi klinik deneylerinden elde edilen verilerin, ikinci dozdan sonra her iki ayda bir aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 6 oranında azaldığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, bu denemede çığır açan Covid-19 vakalarının etkisinin, daha önce aşılanan kişiler arasında daha yüksek olduğunu söyledi.



Şirket ayrıca, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğinin azaldığını gösteren verilere de dikkat çekti.



ABD'li ilaç üreticisi, yaklaşık 300 katılımcılı bir klinik denemede, üçüncü dozun ikincisinden daha iyi bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, üçüncü bir dozun virüsten yüksek düzeyde koruma sağladığını göstermek için İsrail'de yakın zamanda başlatılan destek programından elde edilen verilere de işaret etti.



İkinci dozdan 6 ile 8 ay içerisinde aşının etkisinin azaldığına dikkat çeken Pfizer, “Aşının koruma etkisi her iki ayda yüzde 6 azalıyor. Tam doz aşılı olunduğunda yüzde 96.2 olan koruma oranı, dört ay sonra yüzde 83.7’ye iniyor” açıklamasını yaptı. Şirket ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) verdiği araştırma ve raporlarda, İsrail’de yapılmış bir incelemenin sonuçlarını da paylaştı. Bu araştırmada üçüncü doz aşının Covid-19’a karşı koruma oranını yüzde 95’e çıkardığı kaydedildi.



Halihazırda bağışıklık sistemi hassas olan kişiler için üçüncü doz mRNA aşılarına onay veren FDA’nın üçüncü doz aşıya onay vermesi durumunda ikinci doz aşıdan 6 ay sonra yapılması öngörülüyor. Moderna: Covid-19 aşımız etkinliğini yitiriyor, üçüncü doz gerekli



Amerikan biyoteknoloji firması Moderna geliştirdiği Covid-19 aşının zaman içinde etkisini yitirdiğini belirterek üçüncü doz sonrasında görülen korumanın ikinci dozdan da fazla olduğunu açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) üçüncü doz takviyesi için başvuruda bulunan Moderna aşının etkinliği konusunda kapsamlı bir analiz çalışması yaptı.



Moderna aşısının on binlerce kişi üzerindeki performansının kıyaslandığı çalışmada 13 ay önce aşı olanların sekiz ay önce aşı olanlara kıyasla daha yüksek oranda hastalandığı görüldü.



Ancak bu çalışma Moderna aşısının daha uzun süre etkinliğini koruduğuna dair çalışmalarla ters düştü. Daha önce yapılan çalışmalar Moderna aşısının Pfizer/BioNTech aşısından daha uzun süre etkili olduğunu gösteriyordu.



Uzmanlar aradaki bu farkın Moderna'nın daha yüksek dozda mRNA dozu içermesinden ve ilk iki doz arasında biraz daha uzun zaman bırakılmasından kaynaklandığı görüşünde.



FDA hem Moderna hem de Pfizer/BioNTech aşının takviye dozuna onay verme kararını yarın açıklayacak.



Pfizer/BioNTech FDA'ye yaptığı başvuruda ikinci dozdan 6-8 ay sonrasında aşının koruyuculuğunun her iki ayda bir azaldığını belirterek üçüncü doz ihtiyacını vurgulamıştı.



"Üçüncü dozla pandemiyi bitirebiliriz" Çalışmanın sonuçlarını yatırımcılarla paylaşan Moderna Başkanı Stephen Hoge "İlk altı ay harika, ancak bu durumun bir yıl ve ötesinde süreceğine güvenemezsiniz" ifadelerini kullandı.



Hoge açıklamasında sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte aşının azalan etkinliği sebebiyle 600 bin fazladan Covid-19 vakasının görülebileceğini belirtti. Hoge bazı vakaların hastaneye yatması gerektiğini söyledi, ancak bu vakaların ne kadarının ağır hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu konusunda öngörüde bulunmadı.



Hoge takviye aşıya dair verilerde üçüncü doz aşı ile oluşan Covid-19'a karşı oluşan antikor düzeyinin ikinci dozdan sonraki düzeyden bile yüksek olduğuna dikkat çekerek "Üçüncü doz aşının bağışıklığı belirgin bir şekilde salgını bitirmeyi amaçladığımız gelecek yıla kadar uzatma fırsatı sunuyor" dedi.



Moderna Delta varyantına karşı hala etkili Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir başka çalışma Moderna aşısının hala delta varyantına karşı yüksek koruma sağlamaya devam ettiğini ortaya koydu.



Kaiser Permanente Güney Kaliforniya Sağlık Sistemi tarafındna sunulan çalışmada, iki doz Moderna aşısı olan 352 bin kişinin verileri aynı sayıdaki aşılanmaamış kişilerin verileriyle kıyaslandı.



Çalışma sonucunda Moderna aşısının Covid-19'a yakalanma riskini yüzde 87 düşürdüğü, hastane yatışlarını da yüzde 97 engellediği görüldü.