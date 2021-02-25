Pfizer’dan yeni mutasyonlara karşı ‘üçüncü doz’ deneyi

Bu kapsamda Pfizer ve BioNTech, koronavirüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için, geliştirdikleri aşının üçüncü bir dozunu test etmeye başladıklarını duyurdu.







Yeni çalışmada antikor oluşumu ölçülecek ve aşı yapılanlardan alınan kanın yeni koronavirüs varyantlarını nötralize edip edemeyeceği ve üçüncü bir dozun güvenliği araştırılacak.





Pfizer ve BioNTech, Güney Afrika'da ve başka yerlerde bulunan yüksek derecede bulaşıcı yeni varyanta karşı özellikle koruma sağlamak için modifiye edilmiş bir aşıyı teste tabi tutacak.





Amerika’nın Sesi’nin haberine göre şirketler mevcut iki dozluk aşının, İngiltere, Güney Afrika ve diğer ülkelerde çıkan yeni varyantlara karşı etkili olduğunu bildiriyor. Ancak aşı üreticileri daha fazla koruma gerekmesi durumunda hazırlıklı olmak için yeni çalışmalara başladı.





Pfizer Bilimsel Araştırmalar Başkanı Mikael Dolsten, "Mevcut virüsteki mutasyon oranı beklenenden yüksek. Düzenli destekleyici dozlarla sonuç almamız makul bir olasılık. Etkili aşılar için, her yıl olmasa da birkaç yılda bir aşıda değişiklik yapmamız gerekebilir" ifadelerini kullandı.





Pfizer ve BionTech tarafından başlatılan yeni çalışmanın ilk aşamasına, aşıyı altı ila 12 ay önceki orijinal Faz I güvenlik deneylerine katılmış bireyler dahil edilecek. Yeni çalışmada bu gruptaki 144 kişiye, üçüncü bir 30 mikrogram doz verilecek.





Yeniden tasarlanmış bir aşı, hem aşılanmış kişilerde takviye dozu olarak hem de henüz aşı olmamış kişilerde sıfırdan test edilecek.