Pfizer’in CEO’su aşı olmadığını açıkladı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'su Alber Bourla neden henüz aşı olmadığını açıkladı. Alber Bourla, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.







Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini söyledi.





Bourla, daha önce eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileceğini belirtmişti.





İngiltere ve ABD dışında BioNTech ve Pfizer'in korona aşısına onay verilen diğer ülkeler ise Kanada, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Meksika oldu.