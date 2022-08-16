Pfizer’ın CEO’su Covid pozitif olduğunu duyurdu

Koronavirüs aşısı üreticilerinden Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, Covid-19 için testinin pozitif olduğunu, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini duyurdu.ilaç üreticisi Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, Covid-19 için testinin pozitif olduğunu, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini duyurdu.Twitter’daki kişisel hesabından yaptığı açıklamada “Dört doz Pfizer-BioNTech aşısı yaptırdığım için şükrediyorum” diyen Bourla, izolasyonda olduğunu ve Paxlovid tedavisine başladığını yazdı.Paxlovid Pfeizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği, ABD Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) kullanımına koşullu olarak izin verdiği ilaç.Albert Bourla paylaşımın devamında, ‘Dünyanın corona virüsüyle savaşma çabalarında çok ilerlediğini, bu nedenle hızla iyileşeceğinden emin olduğunu’ yazarak, “Aşı ve tedavileri geliştirmek için çalışan meslektaşlarıma müteşekkirim” dedi.