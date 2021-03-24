Pfizer, koronavirüs için oral antiviral ilaç geliştiriyor: İnsanlarda test edilmeye başlandı

Pfizer, Kovid-19 hastalarının ağız yoluyla kullanabileceği antiviral bir ilaç geliştirmekte olduklarını ve insanlı erken aşama denemelerinin ABD'de başladığını açıkladı.









PF-07321332 adı verilen oral ilacın, CD4 hücresi içinde kopyalanmış virüslerin hücre dışına çıkışını, yani yeni virüslerin oluşumunu engelleyen proteaz inhibitörü sınıfından olduğu belirtildi. Proteaz inhibitör ilaçların ayrıca HIV ve Hepatit C tedavilerinde virüsün yayılımını durdurmada da başarılı olduğu biliniyor.





Şirket, oral ilacın virüse karşı güçlü antiviral aktivite gösterdiğini gösterdiğini bildirdi. Araştırmacılar, ilacın hastalığın ilerlemesini önleyeceğini ve böylece Kovid-19'a yakalananların hastaneye gitmeden tedavi olmasına imkan sağlayabileceğini belirtti.





Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten, "Kovid-19 salgınıyla mücadele için hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerekli. SARS-CoV-2'nin mutasyona uğradığı ve Kovid-19'un devam eden küresel etkisi göz önüne alındığında, hem şimdi hem de sonrası için tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağı görülüyor" dedi.





Pfizer, 6 Nisan'da ilaç hakkında daha fazla ayrıntı vereceğini açıkladı.





Pfizer ayrıca doğrudan damar yoluyla uygulanan ve yine bir proteaz inhibitörü olan PF-07304814 adlı ilaç üzerinde de çalışıyor. Bu ilaç şu anda Kovid-19 ile hastaneye kaldırılan hastalarda faz Ib klinik denemesi aşamasında.