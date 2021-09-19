Pfizer o ilacı piyasadan toplattı

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, sigara bağımlılığına son vermeyi amaçlayan Chantix isimli reçeteli ilacını, kansere yol açan nitrozamin isimli maddeden haplarda yüksek miktarda bulunması nedeniyle toplatma kararı aldı. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, ülke çapında Chantix'in 0.5 mg ve 1 mg olarak satılan tüm versiyonlarının toplatılacağını duyurdu. Açıklamada, ilacın uzun süre kullanılmasının 'insanlarda kanser riskinin potansiyel olarak artmasına yol açabileceği ama bu ilacı kullanan hastalar için acil bir risk bulunmadığı' belirtildi.







FDA açıklamasında, ilgili hastaların sigara bırakmak için yeni bir ilaç alana dek Chantix'i kullanmaya devam etmesi gerektiği aktarılırken, sigarayı bırakmanın sağlık açısından getirdiği kazanımların Chantix'in içindeki nitrozaminin yol açtığı kanser riskinden daha fazla olduğu vurgulandı.





Pfizer firması Chantix'in dağıtımını haziran ayında durdurmuş ve belirli yerdeki ilaçları geri çekmişti. Bu tarihte yapılan açıklamada kararın temkinli olmak adına alındığı, daha fazla testler yapılacağı belirtilmişti. Ağustos ayında ise daha geniş çaplı bir toplatma kararı açıklanmıştı.





Genellikle 12 ila 24 hafta boyunca kullanılan Chantix 2006 yılında, 18 yaşın üzerindeki yetişkinlere sigarayı bırakmakta yardımcı olması için geliştirilmişti.



