Samanyolu Haber /Dünya / Pfizer, Türeci ve Şahin'in aşı teklifini başta reddetmiş /12 Eylül 2021 13:59

Pfizer, Türeci ve Şahin'in aşı teklifini başta reddetmiş

BioNTech ile birlikte Koronavirüs’e aşı geliştiren Pfizer’in, salgının ilk günlerinde Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin aşı geliştirme yönündeki teklifini “virüs yakında kontrol altına alınacağı için” reddettiği ortaya çıktı.

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The Telegraph’ta yer alan habere göre, Koronavirüs dünyaya yayılırken 2020 yılında, BioNTech kurucuları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci’nin mRNA teknolojisiyle aşı geliştirme teklifi, Pfizer tarafından reddedildi. 

Pfizer Başkan Yardımcısı ve viral aşılardan sorumlu bilim insanı Dr. Phil Dormitzwer, mRNA teknolojisinin “deneysel” kalabileceğini söyledi. Dormitzer “Ben Covid-19’un Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağını düşünmüştüm” dedi.

Pfizer’in aşı geliştirme kararını Türeci ve Şahin’in ısrarları üzerine aldığı belirtildi. Prof. Şahin, ilaç devinin fikrini değiştirebileceğini düşündüklerini ve sonucun da böyle olduğunu söyledi. 

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