Pfizer ve BioNTech aşı için eylül dedi

Pfizer ve Alman farmakoloji firması BioNTech, Covid-19 salgını için ortak olarak geliştirdikleri yenilikçi bir aşı adayını insanlar üzerinde denemeye geçtiğimiz hafta başladı.







NYTimes'dan Knvul Sheikh'in haberine göre, testler başarılı olursa, aşının eylül ayında acil kullanıma hazır olması bekleniyor.





İki firmanın ortak olarak geliştirdiği bu aday aşı, hücrelere protein üretme talimatı taşıyan ulak (messenger) RNA diye bilinen genetik maddeye dayanıyor.





8000'DEN FAZLA GÖNÜLLÜDE DENENECEK





Virüs bu proteini akciğer hücrelerini girmede anahtar olarak kullandığından, aşının sağlıklı bağışıklık sistemini enfeksiyonla savaşacak antikor üretmeye hazırlaması amaçlanıyor. Bu teknolojinin avantajları arasında, zayıflamış virüs türlerini kullanan geleneksel aşıya göre daha hızlı üretilmesi ve daha istikrarlı olması belirtiliyor.





Pfizer, Alman ortağıyla birlikte, testleri sağlıklı gönüllülerde gerçekleştiriyor. Aşının birinci fazda 360, ikinci fazın sonunda ise 8000 sağlıklı gönüllüde denenmesi planlanıyor. Çalışma, New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi ve Cincinatti Çocuk Hastanesi Tıp Merkezinde gerçekleştiriliyor.