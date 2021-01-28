Pfizer ve BionTech'ten rahatlatan açıklama

İki firmadan yapılan açıklamada, virüsün mutasyona uğramış varyantı ile ilk türünün kıyaslandığı incelemelerde küçük çapta farklılıklar saptandığı ve bu farklılıkların aşının etkinliğini ciddi oranda azaltmasının beklenmediği aktarıldı.







Pfizer ve BioNTech, şu ana kadar yapılan çalışmaların, mutant virüsler için yeni bir aşıya ihtiyaç olduğunu göstermediğini ancak ürettikleri aşının yaygın kullanımdaki etkilerine göre koronavirüs aşısı üzerinde oynama yapabileceklerini kaydetti.





Açıklamada, "Gerekli görülmesi halinde BioNTech'in mRNA aşısı yeni türevlerini üretmek için yeterli esnekliğe sahiptir" denildi.





Toplu aşılama kampanyalarının başlayıp salgınla mücadelede en büyük adımın atıldığı dönemde ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türleri, aşıların etkinliğine ilişkin kaygıları arttırdı.







Yaygın aşılama programına ilk başlayan İngiltere'de tespit edilen varyantın yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Veri eksikliğinden henüz teyit edilmemiş olsa dahi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu türün daha ölümcül olabileceğini söylemişti.