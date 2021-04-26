Pfizer'dan 'anti Covid hapı' müjdesi

Pfizer'in Covid-19 hastaları için geliştirdiği “anti Covid hapı” için yapılan araştırmalarda olumlu sonuçlar alındı.Yapılan araştırmalarda hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde herhangi bir yan etkinin görülmediği belirlendi.





Glasgow Üniversitesi'nde görev alan bilim insanı Kevin Blyth, bu ilaç ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Antiviral ilaçlar işe yararsa bu ileriye yönelik büyük bir adım olur... Bu sayede kapanmaya da gerek kalmaz.”





Bilim insanları Covid-19'a karşı geliştirilen antiviral ilacın belirti göstermeye başlayan kişilerde hastalığın şiddetlenmesini durdurmak için kullanılabileceği görüşünde.





Geliştirilen hapın ilk aşama denemesi 25 Mayıs’ta sona erecek.bu hap virüsü nasıl engelleyecek. İlaç, virüsü çoğaltmak için kullandığı belirli enzimlere yapışarak çalışıyor ve bu hamlesi sayesinde Covid-19'un yayılmasını önleyerek çoğalmayı durdurmaya zorluyor.





Başka bir deyişle insan denemeleri süren hap, Covid-19'a vücudumuzda yayılacak alan bırakmayarak virüsü dar bir alana hapsediyor ve virüs yükünü ciddi oranda azaltıyor.





Uzmanlar hapa ilişkin “pandemiyi sonsuza kadar hayatımızdan çıkarabilir” diyor. İlacın bu yılın sonuna doğru kullanıma girebileceği belirtiliyor.Pfizer’ın BionTech ile birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısı yüksek etkililik ve güvenilirliğe sahip.



