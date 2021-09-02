Samanyolu Haber /Sağlık / Pfizer'dan Covid-19'a karşı yeni ilaç /02 Eylül 2021 19:59

Pfizer'dan Covid-19'a karşı yeni ilaç

Koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19'a karşı tedavi geliştirme çabalarında yeni aşamaya geçtiklerini duyurdu.

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Şirket ağızdan alınan antiviral ilaçların yeni deneylerine başladıklarını bildirdi. Pfizer, deneylerine Covid-19 teşhisi konmuş ancak hayati risk taşımayan, toplam bin 140 hastaneye yatırılmamış yetişkinin dahil edileceğini aktardı.

Deneklere PF-07321332 olarak bilinen Pfizer hapı ve HIV enfeksiyonu için kombinasyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılan eski bir ilaç olan Ritonavir verileceği vurgulandı. Pfizer ilacının koronavirüsün çoğalması için gerekli olan önemli bir enzimin çalışmasını bloke etmek için tasarlandığı belirtildi.

Bugüne kadar, Gilead Sciences Inc'in, Remdesivir olarak bilinen ilacı Veklury, ABD'de Covid-19 için onaylanmış tek antiviral tedavi olmuştu.
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