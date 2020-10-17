Pfizer'den aşı için iyi haber

Şirketin tepe yöneticisi (CEO) Albert Bourla aşı geliştirme çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeler kaydettiklerini belirterek, kasım ayının üçüncü haftasında Acil Durum Kullanımı izni için başvuruda bulunmayı planladıklarını duyurdu.







CEO Bourla şirkete ait verilerin sadece ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından değil, aynı zamanda da bağımsız bilim insanları tarafından oluşturulan bir kurul tarafından da inceleneceğini kaydetti.





Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre 58 yaşındaki CEO, tam anlamıyla etkili bir aşının geliştirilmesi için üç önemli aşamanın geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.





Bourla, "Öncelikle test aşısının hastaların büyük çoğunluğunda etkili olması gerekiyor. Sonra da binlerce denekten elde edilen verilerle aşının güvenli olduğu kanıtlanmalı. Son olarak da firmanın aşıyı en yüksek kalite standartlarında üretebileceğini gösterebilmesi şart. Şu anda bilimin elverdiği hızda çalışıyoruz. Amacımız insanların hayatlarını değiştirecek yeniliklere imza atmak." diye konuştu.





Pfizer Inc ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech SE, ortaklaşa geliştirdikleri aşının eylül ayı sonunda yüzde yüz olarak etkili olup olmadığını bilebileceklerini duyurmuş ve denek sayısını 30 binden 44 bine çıkarmıştı.





Covid-19 aşısında 3 büyük isim önde gidiyor





Pfizeer ve BioNTech SE'nin en büyük rakiplerinden ABD'li ilaç firması Moderna ise geliştirdiği aşıya onay alabilmek için 25 Kasım tarihine gün vermişti. İngiltere merkezli Oxford Üniversitesi bilim insanlarıysa, Covid-19 aşı çalışmalarının tamamlanmasının 2020'nin sonunu bulacağını duyurmuştu.





ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs aşısı geliştirme yolunda büyük aşama kaydeden ve son evreye gelen Pfizeer-BioNTech SE ortaklığından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.