Pfizer'den dünyada ilk olacak aşı deneyi

ABD'li ilaç devi Pfizer yetkilileri, aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya'nın güney kasabalarından biri olan Toledo'da yeni bir çalışma gerçekleştirecek. Şirket, 12 yaş üzerindeki tüm nüfusu aşılayarak aşının ne kadar etkili olduğunu inceleyecek.





Brezilya Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak.





Pfizer'in açıklamasında, çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra Covid-19'un gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.





İlk kez yapılacak





Pfizer yaptığı açıklamada, "Bu girişim, gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile işbirliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir" dedi.