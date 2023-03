Pilav pişirme şeklinizin sizi hasta edebileceğini biliyor musunuz?

Tarif



Pilav pişirme yöntemini sizi hasta edebilir ve hatta imkansız demeyin ama sizi öldürebilir. Yeni araştırmanın sonucunu görünce pilav yönteminizi bir kez daha gözden geçirmeniz gerekecek.GerçekGündem'in haberine göre; Pilavınız yeterince lezzetli oluyorsa, pilav pişirme şeklinizde hiçbir problem olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Ancak yapılan araştırmaya göre, pilavı yanlış pişiriyor olabilirsiniz. Uzmanlar, pilav pişirirken yeteri kadar su kullanmamanın kalp krizi, kanser ve daha pek çok hastalığa neden olduğunu söylüyor.Pilav pişirme şekliniz sizi hasta edebilir. Pilavda zehirleyen tehlike - Resim : 1Bol suda pişirmek, tahılları arsenikten arındırarak her türlü kimyasal zehirlenme ihtimalini önlüyor. Pirinci bir gece önceden suda bekletmek toksin seviyesini %80'e kadar azaltıyor. Arsenik, endüstriyel atıklar ve geçmişte kullanılan böcek ilaçları yoluyla pirince bulaşıyor. Profesör Andy Meharg, pilavı 3 farklı şekilde pişirerek kimyasal seviyesini test etti.İlk olarak 2'ye 1 oranında su kullandı. Pişirme sırasında su tamamen emildi. Su oranını 5'e yükseltmek arsenik seviyesini yarıya kadar düşürürken, bir gece önceden ıslatmak toksinin çoğunu yok etti.Peki pilav pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tane tane ve sağlıklı pilavın tarifi nasıldır? Gerçek Gündem'in derlediği bir içerikte; Kıvamı asla şaşmayan pilavın tarifi paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o tarifMalzeme listesi;2 su bardağı pilavlık pirinç (Kaliteli mahsül)2-3 çorba kaşığı tereyağı3 su bardağı sıcak su (et suyu-tavuk suyu)Tuz*Öncelikle, pirinci ayıklayın ve 1 gece önceden suda bekletin. Sonrasında süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 kere suyla yıkayın. Sonra Ilık suda ıslatıp 10 dakika kadar daha bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp yeterince süzün. Kullanacağınız suyu kaynatın ( et suyu ya da tavuk suyu da olabilir ) Bu aşamadan sonra, tencerede tereyağını eritin ve pirinç ilave edin, pirinçler birbirine yapışmayacak kıvama gelene kadar kavurun. Tereyağı yoksa zeytinyağıyla pilavı pişirebilirsiniz.Sıcak suyu ilave edip ve tuzu da bu aşamada ilave edin. Bir müddet yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz ise kısık ateşte pilavı pişirmeye devam edin. Suyunu çekince altını kapatın ve 5-10 dakika kadar pilavı dinlendirin. Son aşamada pilavı karıştırarak servis edin..Kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin ve kullandığınız pirinci pişirme işlemi öncesinde mutlaka ılık suda bekletin.