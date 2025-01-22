Piliç firmasına ait TIR'da cesetleri teşhis ettiler, tepkilerden sonra üzeri kapatıldı!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında en az 76 kişi yaşamını yitirdi.



Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir piliç firmasına ait soğuk hava depolu tıra koyuldu. Yurttaşlar sosyal medyada, ailelerin piliç firmasına ait tırda yakınlarını teşhis etmek zorunda bırakılmasına tepki gösterdi.

BirGün’ün Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre tırı AFAD yöneticileri getirtti. Yurttaşların tepkisinin ardından da tırın üzeri bir branda ile kapatıldı.



Sağlık Bakanlığı yetkililerinden BirGün'e yeni bir açıklama yapıldı. Bu sefer de "Tırın Bolu Belediyesi" tarafından gönderildiği ifade edildi.

