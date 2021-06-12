Pilot Binbaşı, işkenceci polis amiri ile savcıyı ve işbirlikçi avukatı deşifre etti

Nordic Monitor Türkçe’nin aktardığı haberde Binbaşı Aldemir mahkemede şunları söyledi:
“ALDEMİR (1): Yine eller arkadan kelepçeliyken birisi geldi ve herkese tekme atmaya elinde sopa ile hedef göstermeksizin, gözetmeksizin vurmaya başladı. Sonradan isminin Hakan Duman (foto)olduğunu öğrendiğim Emniyet amiri benim de kafama ve sırtıma sopa ile vurmaya başladı.
ALDEMİR (2):Hızını alamamış olacak ki karın boşluğuma
tekme atmaya başladı. Sonrasında bizden ayrı tutulan generallerimizin olduğu bölüme gitti, o bölgeden darp ve dayak sesleri gelmeye başladı. Bu orada planlı ve sistematik olduğunu düşündüğüm yemek vermemeye devam ediliyordu.
ALDEMİR (3): Orada bulunan insanlardan da duyduğum şekliyle idrarımın rengi kırmızı olmaya başlamıştı, 9 günlük gözaltı süresince 8 kilo verdim. Tuvalet ve su ihtiyacı için dahi saatlerce bekletiliyorduk
ALDEMİR (4): Özellikle General ve üst subayları gözaltındaki uzman çavuş ve erlere dövdürüyorlar ve tükürtüyorlardı. Bu sırada polisler ya izliyor ya küfrediyor ya da beraberce vuruyorlardı. Gelen Kara Harp Okulu öğrencilerini de toplu olarak dövdüklerini gözlerimle görüyordum
ALDEMİR (5): Veysel Komiser kafama tekme attı ve senin için gelenler var dedi. Hiç bir anlam veremedim. Yine soyunma odalarının olduğu yere götürülürken MİT’ten geldiler senin için dedi. O zaman anladım MİT tarafından sorgulanacağımı.
MİT GÖREVLİSİ: HER ŞEYİ BİLİYORDUK
ALDEMİR (5):MİT görevlisi beni odaya aldı ve herkesi çıkarttı. Hatırlayamadığım sorular sordu ve sonrasında darbe ile ilgili her şeyi biliyorduk tek bilmediğimiz zamanıydı dedi. Verdiğim cevaplar istediği cevaplar olmasa gerek vurmaya başladı.
ALDEMİR (6): Beni tuvalet ve duşların olduğu bölüme götürdü. Tezgah üzeri sıvı sabunluğun demir bölümünü göstererek istersen bunu boğazına saplar öldürürüm. Biz buraya arka kapıdan kimseye görünmeden nasıl geldiysek senin leşini de öylece götürürüz dedi.
ALDEMİR (7): Baş parmaklarını kullanılarak ki iz kalmaması içinmiş beni boğmaya başladı. Bayılmış olacağım kafama tekme atılırken kendime geldim. Doktora kafamın kanadığını, kulak ağrısının olduğunu vücudumda darp izlerinin olduğunu söyledim. Herkeste var dedi, rapor vermedi.
ALDEMİR (8):Eşini getirin gözünün önünde yapacaklarımız aklını başına getirir dediler. Eşim ile ilgili bilgileri söylediklerinde ciddi olduklarını anladım. Sürekli eşime küfür ediyordu. Bir yerden sonra dayanamadım. Ne istiyorlarsa yapacağımı söyledim
SAVCI YALAN İFADE İSTİYOR
ALDEMİR(9):Cezaevinden çıkarılıp sohbet adı altında karşısına çıkarıldığım iddianameyi tanzim eden Savcı (Alpaslan Karabay-fotoğraftaki) eşim ve çocuklarımla tehdit etti. Benim yalan söylememi ve bunu söylerken de avukatımın yanımda olmamasını istiyordu.
ALDEMİR(10):Önce seni 4 yılda çıkarırım diye haber gönderdi. Sonra tehdit boyutuna geçti. Polislerin tavrını hiç saymıyorum, kimi kime şikayet edeyim. Bir savcı işkence yapıldığını biliyorum diyor ve hiçbir şey yapmadan güdümlü ve kötü niyetli olarak iddianame hazırlıyor.
AVUKAT, BİNBAŞININ EŞİNİ GÖZALTINA ALDIRDI
ALDEMİR (11): CMK avukatı (Sıla Damla Özdoğan-Foto) ifadenin hiçbir aşamasında yanımda olmamış, hukuki yardımda bulunmamış, hiçbir hakkımı korumamış işkence altında olduğum hiçbir insanın dikkatinden kaçmayacakken bunu görmemiştir.
ALDEMİR (12): Avukat hanım müdafi olarak bulunan bütün sanıklar için aynı davranışlardı bulunmuş hiç birinin savunmasında bizzat bulunmamış sadece gelerek birkaç dakika içinde yüzlerce sayfalık savunmalarda hazır bulunduğuna dair imza atıp gitmiştir.
ALDEMİR (13): İfademin alınmasından günler sonra eşimin CMK avukatı ile görüşmesi sırasında gündeme gelen işkence konusu sonrası eşim hukuki yollara başvuracağını söylemiş avukat hanım da ben elimden geleni yaptım eşinizin işkence gördüğünü baroya bildirdim demiştir.
ALDEMİR (14): Eşimin bildirilmesi gereken yer baro mudur dediğinde avukat tehdit mi ediyorsunuz hakkınızda suç duyurusuda bulunacağım demiş ve savcı beyle bizzat görüşerek eşim hakkımda şikayetçi olmuştur. Kısa bir süre sonra eşim gözaltına alınmış ve meslekten ihraç edilmiştir.
Pilot Binbaşı Deniz Aldemir’in işkence altında verdiği ifadede avukatın yanı sıra kötü muamelede bulunan iki polis memuru da sicil numarası ile kayda girdi.