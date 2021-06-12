Pilot Binbaşı, işkenceci polis amiri ile savcıyı ve işbirlikçi avukatı deşifre etti

Nordic Monitor Türkçe’nin aktardığı haberde Binbaşı Aldemir mahkemede şunları söyledi:

“ALDEMİR (1): Yine eller arkadan kelepçeliyken birisi geldi ve herkese tekme atmaya elinde sopa ile hedef göstermeksizin, gözetmeksizin vurmaya başladı. Sonradan isminin Hakan Duman (foto)olduğunu öğrendiğim Emniyet amiri benim de kafama ve sırtıma sopa ile vurmaya başladı.

ALDEMİR (2):Hızını alamamış olacak ki karın boşluğuma

tekme atmaya başladı. Sonrasında bizden ayrı tutulan generallerimizin olduğu bölüme gitti, o bölgeden darp ve dayak sesleri gelmeye başladı. Bu orada planlı ve sistematik olduğunu düşündüğüm yemek vermemeye devam ediliyordu.





ALDEMİR (3): Orada bulunan insanlardan da duyduğum şekliyle idrarımın rengi kırmızı olmaya başlamıştı, 9 günlük gözaltı süresince 8 kilo verdim. Tuvalet ve su ihtiyacı için dahi saatlerce bekletiliyorduk





ALDEMİR (4): Özellikle General ve üst subayları gözaltındaki uzman çavuş ve erlere dövdürüyorlar ve tükürtüyorlardı. Bu sırada polisler ya izliyor ya küfrediyor ya da beraberce vuruyorlardı. Gelen Kara Harp Okulu öğrencilerini de toplu olarak dövdüklerini gözlerimle görüyordum





ALDEMİR (5): Veysel Komiser kafama tekme attı ve senin için gelenler var dedi. Hiç bir anlam veremedim. Yine soyunma odalarının olduğu yere götürülürken MİT’ten geldiler senin için dedi. O zaman anladım MİT tarafından sorgulanacağımı.





MİT GÖREVLİSİ: HER ŞEYİ BİLİYORDUK

ALDEMİR (5):MİT görevlisi beni odaya aldı ve herkesi çıkarttı. Hatırlayamadığım sorular sordu ve sonrasında darbe ile ilgili her şeyi biliyorduk tek bilmediğimiz zamanıydı dedi. Verdiğim cevaplar istediği cevaplar olmasa gerek vurmaya başladı.



