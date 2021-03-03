Samanyolu Haber /Teknoloji / Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı /03 Mart 2021 11:15

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF) yaptıkları ortak açıklamada, mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış pilotsuz savaş uçağı benzeri jetin ilk uçuş testini tamamladıklarını bildirdi.

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"Loyal Wingman" adı verilen askeri jetin Güney Avustralya'daki bir yer kontrol istasyonundan onu izleyen Boeing test pilotunun gözetiminde başarılı bir şekilde uçtuğu bildirildi.

Avustralya hükümeti, Boeing'in diğer küresel müşteriler için de özelleştirilebilir olduğunu açıkladığı ürünün geliştirilmesi için 31 milyon dolar yatırım yaptı.


Silah taşıyabiliyor, kalkan görevi görüyor

Boeing’in 'Loyal Wingman'i 11,6 metre uzunluğunda, 3 bin 704 kilometre menzile ve çeşitli yüklere uyumlu şekilde çıkarılabilen bir burna sahip. Silah taşıyabilen jet aynı zamanda savaş uçaklarının korunmasına yardımcı olmak için kalkan görevi de görüyor.

İngiltere de benzeri bir teknolojiye yöneldi

Dünyanın dört bir yanında ordular, kaynaklarını en üst düzeye çıkarmak için daha ucuz ve daha güvenli yollar ararken, otonom teknolojiye giderek daha fazla yatırım yapıyor.

Ocak ayında da İngiltere, Spirit AeroSystems'in Belfast birimi ile yine benzer tipte bir pilotsuz uçağın önümüzdeki üç yıl içinde deneme uçuşu yapması için 30 milyon sterlin değerinde bir sözleşme imzaladı.
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Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

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