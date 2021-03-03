Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

Avustralya hükümeti, Boeing'in diğer küresel müşteriler için de özelleştirilebilir olduğunu açıkladığı ürünün geliştirilmesi için 31 milyon dolar yatırım yaptı.
Silah taşıyabiliyor, kalkan görevi görüyor
Boeing’in 'Loyal Wingman'i 11,6 metre uzunluğunda, 3 bin 704 kilometre menzile ve çeşitli yüklere uyumlu şekilde çıkarılabilen bir burna sahip. Silah taşıyabilen jet aynı zamanda savaş uçaklarının korunmasına yardımcı olmak için kalkan görevi de görüyor.
İngiltere de benzeri bir teknolojiye yöneldi
Dünyanın dört bir yanında ordular, kaynaklarını en üst düzeye çıkarmak için daha ucuz ve daha güvenli yollar ararken, otonom teknolojiye giderek daha fazla yatırım yapıyor.
Ocak ayında da İngiltere, Spirit AeroSystems'in Belfast birimi ile yine benzer tipte bir pilotsuz uçağın önümüzdeki üç yıl içinde deneme uçuşu yapması için 30 milyon sterlin değerinde bir sözleşme imzaladı.