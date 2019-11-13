'Pimapenci Erkan, Pimapenci Ayhan olmadığını iki yıldır kanıtlamaya çalışıyordu'

Ali Turna* | Samanyoluhaber.com

Pimapenci Erkan, Pimapenci Ayhan olmadığını kanıtlamaya çalışıyor







Bizi terörist yapan suçlar neydi? Bu mevzuyu özellikle yazmak isterim çünkü birileri, “Vardır bir suçları. Devlet boşu boşuna hapsetmez.” ithamlarından kurtulmak istiyorum.

1- Bank Asya’ya para yatırmak.





Birinin iddianamesinde hesabında 50 TL artış var diye delil olarak savcı yazmış. Sorarım savcı beye, terörist olmak bu kadar basit ve ucuz bir şey mi? Benim iddianamemde 1300 TL’yi delil olarak koymuşlar. Avukatım araştırınca görüldü ki müşterim ödeme olarak göndermiş. Hâkime aynı zaman diliminde diğer bankalara yatırdığım milyon TL’leri gösterdiğimizde hiçbir tepki alamıyoruz. Devletin izni ile açılmış bir bankaya para yatırmak nasıl bir suç olabilir? Başka bir husus; koğuşumuzdaki banka ortakları tahliye oldu ama bankaya para yatıranlar hüküm yiyip tutukluluğuna devam kararı alındı. Ölçü nedir? Hukuk nedir?





2- Kurumlarda çalışmış olmak.





Yani bir okulda öğretmen isen teröristsin veya bir şirkette sigortalı çalışan isen teröristsin. Nasıl bir terörist grup ki kendilerini sigortalayarak fişliyorlar ve devletin kurumunun denetimi içinde terör faaliyetlerinde bulunuyorlar? Komik mi? Biz bu komediyi yaşıyoruz işte. Eğer terör eylemindeyse o zaman bu okulların ve şirketlerin açılmasına neden müsaade ettiniz? Sonradan suç şebekesi haline gelmişse neden kapatmadınız? Bu eylemlere göz yuman kaç tane denetim kurumuna dava açtınız veya görevden aldınız? Bütün siyasetçiler ve kalburüstü insanlar çocuklarını bu okullara gönderirken onlar suç işlemiyor da bu çocukları eğiten öğretmenler mi terörist oluyor? TC başkanının damadı bu okuldan mezun olarak bakan olabiliyorken bu bakan beyi yetiştiren öğretmenler mi terörist oluyor? Elinde istihbaratı, jandarması, polisi olan devlet erkânı kandırılabiliyor da sıradan vatandaş mı kandırılamıyor? Terörizm cahillikten nemalanır. Kendini eğitime adamış insanlardan olsa olsa sadece terör grupları hoşlanmaz. Gene tezat bir durum.

Düşünün bir örgüt lideri dese ki, “Beni seven 1. köprüden geçsin.” 1. köprüden geçen herkes terörist mi oluyor şimdi?







3- Dijitürk iptali yapmak.





Bir yayın kanalı üyeliğini iptal etmek terörist olmanın delili olarak kabul ediliyorsa hukuk nedir? Savcı ne iş yapar? Hâkim kasap mıdır? Diye sormazlar mı? Hadi diyelim ki bilinçli olarak üyeliğini iptal etti. Kime zarar verir, kime fayda sağlar? Bir suç eylemi midir? Sırf bu sebepten hapiste insanlar var.





4- Bir derneğe üye olmak.





Dernek devlet izni ile açılan ve devlet tarafından denetlenen bir kurumdur. Bu derneklerin usulsüz bir işlevi varsa devlet neden izin verdi? Veya kaç tane göz yuman denetmeni gözaltına alındı? Terörist olan bir şahıs terör faaliyeti yapacaksa kendini fişleyecek bir derneğe neden üye olur? Veya neden dernek kurarlar?





5- Zurnanın son deliği olan BYLOCK kullanmak.





İnanın bana bu en komiği. Hastanede bir askerle tanıştım. Nezarethanede o anlattı. Polis askeri gözaltına alırken sormuş

-Abi bu bylock nasıl bir silah kaç mermi alıyor, xrayde gözüküyor mu?

Bizi bir gülme aldı sormayın ama bu güldüğümüz saçma bir durumdan dolayı binlerce kişi hapis yatmakta, aileleri ise perişan bir durumda. Bylock denen şey bir silah değil, bir bıçak değil, bir sopa değil, tank, uçak, helikopter hiç değil. App store’daki veya Google play’deki uygulamalardan bir tanesi, hem de ücretsiz olanından. İsteyen bedavaya bu uygulamayı indirip arkadaşlarıyla yazışabiliyor. Whatsapp neyse hotmail neyse bylock da benzeri bir program. Evet malum soruyu soruyorsunuz suç bunun neresinde? Aynen biz de soruyoruz. Şu an hapiste yatan yüz binlerce kişi bylocktan dolayı yatıyor ve suç bunun neresinde diye her gün soruyorlar.



