Pınar Gültekin’i öldüren cani tutuklandı

Türkiye’yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinin zanlısı Cemal Metin Avcı, olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar’ı kendisine ait bağ evine götürdü. Cemal Metin Avcı, burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayılınca boğarak öldürdü. Ardından, Pınar’ın cesedini varile koyup yaktı, üstüne beton döktükten sonra ormanlık alana götürüp attı. Cemal Metin Avcı’nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Cemal Metin Avcı’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05:00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin’in yanmış cesedine ulaştı.





NE OLDU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı.





Ailesi İstanbul’da yaşayan Pınar’a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu.





Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin’in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM’de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.