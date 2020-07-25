Samanyolu Haber /Gündem / Pınar Gültekin'in katili kendi ailesi ve yakınlarını da mahvetti /25 Temmuz 2020 11:19

Pınar Gültekin'in katili kendi ailesi ve yakınlarını da mahvetti

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i canice öldüren evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı'nın kendini asmaya kalkıştığı öğrenildi, Avcı ailesi yaşadıkları yeri de terk etti.

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Pınar Gültekin’i canice öldüren Cemal Metin Avcı’nın ailesinin yıllardır yaşadıkları evlerini terk ettikleri ve Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı ise intihara kalkıştığı öğrenildi..

Avcı ailesinin Muğla’nın tanınmış ailelerinden olduğu belirtiyor. Avcı ailesi son olarak haberlerin yapılmaması için savcılığa başvurup gizlilik kararı talebinde bulundu. Edinilen bilgiye göre vahşi cinayetin ortaya çıktığı günden beri Cemal Metin Avcı’nın eşi hastanede kontrol altında. Sakinleştirici ilaçlarla müdahale edilen kadın yakın akrabalarının dışında kimseyle görüşmüyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin ulaştığı Avcı ailesinin yakını, baba Selim Avcı’nın iki oğlu olduğunu, çevresi tarafından sakinliği ile tanındığını belirtti. Yıllarca motor tamirciliği işiyle uğraşan Selim Avcı’nın kendisini asarak yaşamına son vermek istediği de edinilen bilgiler arasında.

Avcı ailesi üyeleri Cemal Metin Avcı’nın vahşi cinayetinin ardından yıllardır yaşadıkları evleri terk etti. Cemal Metin Avcı’nın işlettiği, “Cüce” adlı mekân kapatıldı. Aile üyeleri sosyal medya hesaplarını da kapattı. Ardından da işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinden bulundu.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren evli ve bir kız çocuğu babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı, Muğla Ula’da ‘Cüce’ adlı işletmesinin sahibi. Suçunu itiraf etmesinin ardından Muğla Adliyesi’ne getirilerek “canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Avcı, ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen Cemal Metin Avcı, tek başına bir bölüme konuldu. Herhangi bir saldırı girişimine karşı da tedbirler alındı.
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