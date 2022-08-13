Samanyolu Haber /Politika / Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Erçe: Erdoğan'ı samimi bulmuyoruz /13 Ağustos 2022 15:56

Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Erçe: Erdoğan'ı samimi bulmuyoruz

Hacı Bektaş Veli etkinliklerine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'samimi bulmadığını' söyleyen PSAKD Başkanı Cuma Erçe, "Siyasetin Aleviler üzerinden dizayn edilmesini istemiyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hacı Bektaş Veli Dergâhı'na yapacağı ziyaret öncesi Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Cuma Erçe'den açıklama geldi. Halk TV canlı yayınında konuşan Erçe, Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyareti “samimi” bulmadığını söyledi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Cuma Erçe, “İşsizlik, açlık ve yoksulluk diz boyu iken öğrenciler kira dahi ödeyemeyip okullarını bırakma durumuna gelmişken Alevilerin bir manipülasyon malzemesi haline getirilmesini istemiyoruz” dedi.

“Siyasetin Aleviler üzerinden dizayn edilmesini istemiyoruz" diyen Erçe şöyle konuştu:

"Siyasetin malzemesi olmaya itirazımız var. Bu yapılan davranışın alevi kurumlarına yapılan saldırıların hemen arkasından arka arkaya yapılan ziyaretlerin bu amacı ifade ettiğini ve Aleviler üzerinden gündem değiştirmek niyeti taşıdıklarını düşündüğümüzden dolayı samimi bulmuyoruz.

Samimi bulmamamızın ana nedenlerinden bir tanesi de şu: 20 yıldır, cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar geçen sürenin beşte birinde iktidarda olan bir partinin, liderinin bugüne kadar Alevilerin taleplerine dair adım atmayan cumhurbaşkanının bu ziyaretleriyle esasında bir manipülasyon yaratma, alevi kurumları kendi içerisinde tartışılır hale getirme, taraf olmaya zorlama davranışları nedeniyle doğru ve samimi bulmuyoruz.” (HABER MERKEZİ)
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