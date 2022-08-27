Samanyolu Haber /Spor / Pirlo'lu Karagümrük ilk maçını kazandı /27 Ağustos 2022 22:30

Pirlo'lu Karagümrük ilk maçını kazandı

Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden ve takımın başına efsana İtalyan Andre Pirlo'yu getiren Karagümrük iki maç sonra kazandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan ve ligde iki maçtır 4 gol yiyerek kaybeden Vavacras Fatih Karagümrük, sahadan 4-1'lik skorla kazanan ekip olarak ayrıldı.

İstanbul temsilcisinin gollerini 2. dakikada Salih Dursun, 9 ve 48. dakikalarda Fabio Borini ve 83. dakikada penaltıdan Diagne atarken, Ankaragücü'nün golü ise 53. dakika da geldi. Golü Baniya kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 3'e çıkartırken, Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Karagümürük haftaya Sivas deplasmanına giderken, Ankaragücü ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.


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