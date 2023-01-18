"Gepard sürücüsü olacaktım, komutanın şoförü oldum"

Bakanı zorlu hedefler bekliyor

Scholz güveniyor, muhalefet ise eleştiriyor





Almanya'da Olaf Scholz hükümetinin yeni savunma bakanı olmaya hazırlanan Boris Pistorius, Almanya'nın Ukrayna savaşına "dolaylı" olarak müdahil olduğunuİstifa eden Christine Lambrecht'in yerine perşembe günü savunma bakanlığını üstlenmeye hazırlanan Pistorius, yeni göreviyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.62 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, bu görevi barış zamanında üstlenmenin de büyük bir sorumluluk olduğunu söylerken "Ama Almanya Federal Cumhuriyeti'nin dolaylı olarak bir savaşa müdahil olduğu bir dönemde bu görevi üstlenmek, ayrı bir sınav” ifadesini kullandı.Üstleneceği görevin öneminin bilincinde olduğunu vurgulayan Pistorius, Başbakan Olaf Scholz'un bu görevi teklif etmesinin kendisi için "büyük bir sürpriz” olduğunu kaydetti.Alman ordusu Bundeswehr'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yol açtığı değişime adapte olmak durumunda olduğunu, orduyu güçlendirmeyi hedeflediğini aktaran Pistorius, ordunun kendisine güvenebileceğini, gerektiğinde onları savunacağını kaydetti.Batılı ülkeler, Ukrayna'yı desteklemekle birlikte savaşa taraf olmadıklarını vurgulamaya özen gösteriyor.Aşağı Saksonya eyaleti İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılarak savunma bakanlığı görevini üstlenecek olan Boris Pistorius, orduya yabancı olmadığını da anlattı.1980-1981 yılları arasında Bremen'deki Steuben kışlasında askerlik görevini yaptığını anlatan Pistorius, artık ne o kışlanın ne de askerliğini yaptığı birliğin var olduğunu söyledi. Pistorius, ordudaki kısa kariyerini, "Aslında Gepard tankı sürücüsü olacaktım. Ama bu gerçekleşmedi. Çünkü komutanın yeni bir şoföre ihtiyacı vardı, ben de komutanın şoförü oldum. Sonrasında yıllarca yedekte onbaşı olmaya devam ettim, sonra bir noktada ayrıldım” diye anlattı.Pistorius, daha sonraki siyasi kariyeri boyunca da hem belediye başkanı hem de eyalet içişleri bakanı olarak, afet önleme gibi farklı nedenlerden ötürü, ordu ile düzenli temaslarının sürdüğünü ifade etti.Almanya'nın yeni savunma bakanını, orduda gerçekleştirilmesi gereken reformlarla ilgili zorlu görevler bekliyor. Başbakan Scholz Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrasında Almanya için "yeni bir milat” başladığını söylemiş, Alman ordusunun askeri yetkinliğinin artırılacağını duyurmuştu.Öte yandan Pistorius'un, Almanya'nın Ukrayna'ya daha kapsamlı silah desteği sağlaması konusunda müttefiklerin baskısının çok arttığı bir süreçte bu görevi üstlenececeğine de dikkat çekiliyor.Yeni bakan, perşembe günü, göreve başlar başlamaz ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i Berlin'de ağırlayacak, cuma günü de, 30 NATO ülkesinin savunma bakanları ve diğer partner ülke temsilcileri ile birlikte, Ramstein üssünde, Ukrayna'daki gelişmeleri ve askeri yardımları masaya yatıracaklar.Partisi SPD ile koalisyon ortakları Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller, Pistorius'a destek açıkladı.Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve sağcı popülist Almanya İçin Alternatif'ten (AfD) ise eleştiriler yükseldi.CDU'lu milletvekili Hennig Otte, yeni bakanın uluslararası konularda yeterli tecrübeye sahip olmadığını söylerken, AfD'li Alice Weidel, bu görevlendirmenin Başbakan Scholz'un "çaresizliğini” ortaya koyduğunu iddia etti.Başbakan Scholz, ise yeni bakanın yıllardır güvenlik politikaları alanında görev yaptığını söyleyerek arkadaşı olan Pistorius'un bu görevi başarıyla yerine getireceğini savunuyor.Almanya'nın yeni savunma bakanı "kırmızı şerif” lakabıyla anılıyor, eyalet içişleri bakanı olarak radikal İslamcılara karşı izlediği sert çizgisiyle tanınıyor.