Pitbull saldırısında yaralanan çocuğun babası Ateş: İşimden kovuldum

''Olay günü oradaydım. Kat temizliğindeydim. Sitenin kapıcısıyım. Temizlik yaptığım için duymadım" diyen Ateş, "Ben aşağıya indiğimde eşim ve orada çocuğumu kurtaran kişiler, çocuğumu hastaneye getirmişler. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Çok üzücü bir olay, konuşamıyorum. Dizlerim kırıldı. Bir çocuğum var. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim adaletin yerinin bulmasıdır. Asiye'nin sağ salim çıkması.







Asiye için daha iyi bir yüz nakli yapılmasını istiyorum. Ne yapılacaksa Asiye için istiyorum. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum'' dedi.

Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki kızın babası Hüseyin Ateş, işinden kovulduğunu söyledi. Ateş, "Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu evimden de taşınacağım" dedi.DHA'nın aktardığı habere göre, Antep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki A., Antalya’ya sevk edildi.Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren kız çocuğunun dün Antalya’ya sevkine karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra gece Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen hava ambulansıyla Antalya’ya uğurlandı.Hava ambulansı saat 03.00 sıralarında Antalya’ya indi. Ambulanstan alınan çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 4 yaşındaki kız çocuğunun genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi.Baba Hüseyin Ateş, tek isteğinin kızının sağlığına kavuşup, eski günlerine dönmesi olduğunu ifade etti.