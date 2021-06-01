Piyasa analistinden altın tahmini

Piyasa analistlerinden Tunç Şatıroğlu, gram altın için yükseliş trendinin süreceğini söyledi.Deneyimli analist Şatıroğlu, altında 540 TL seviyesinin geçildiği durumda yeni hedefin 624 TL olacağını tahmin ettiğini belirtti.





"Altında yükseliş bekliyoruz" açıklamasında bulunan Şatıroğlu, yatırımcılara "Gram altın 540 TL’ye yaklaştığında dirence yaklaşmış olacağımız için satın almayı önermiyorum. Direnç aşıldığı dönem alınabilir” uyarısında bulundu.





Gram altın fiyatının 540 lira seviyesine ne zaman geleceği ile ilgili tarih vermeyen analist, "Lineer görünümde haziran ortasında bu noktaya gelir gibi görünüyor.Ancak piyasalar lineer ilerlemez. 540 TL geçilirse bir sonraki hedef 624 TL olacaktır” ifadesini kullandı.