Piyasa karıştı... Dolar gidiyor, borsa kafa üstü çakıldı

Koronavirüs kaynaklı endişelerle global güvenli liman yönelimi belirginleşirken ABD tahvilleri ve altın sert değer kazandı. Gelişmiş ülke borsalarının yanı sıra TL'nin aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke piyasaları da belirginleşen bir satış baskısı altında.







Koronavirüs'ün ortaya çıktığı ülke sayısının artması endişeleri tetiklerken petrol fiyatları 72 dolardan 53 doların da altına indi. Bu düşüşte dünyanın en büyük ekonomilerinin ekonomik aktivitelerinin dolayısıyla petrol talebinin azalacağı beklentisi etkili oldu.





Dolar/TL bugün güne yükselişle başlarken TSİ 14.20 itibariyle 6.17 seviyesini geçti. Euro/TL ise 6.75 puandan satılıyor.







BİST tarafında ise dünya borsalarıyla paralel düşüşler devam ediyor. Endeks %3.2 düşüşle 111 bin 400 seviyelerinden işlem görüyor.





Ons altınsa bin 648 dolardan satılırken istikrarlı yükselişini sürdürüyor.





Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.



