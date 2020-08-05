Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasa yangın yeri... Dolar 7'yi geçti, Euro'da rekor üstüne rekor! /05 Ağustos 2020 12:25

Piyasa yangın yeri... Dolar 7'yi geçti, Euro'da rekor üstüne rekor!

Döviz krizi Türkiye'de bir türlü durulmuyor. Küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekilirken Euro/TL kuru da rekor kırdı.

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Türkiye saati ile 12.00 itibariyle dolar kuru 7.03 TL'yi, Euro kuru ise 8.34 TL'yi gördü. Euro kuru bu rakamla tarihi zirvesini tekrar kırmış oldu.

Altın fiyatları ise bugün yine primli. Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin doları dün geçerken bugün 2.035 dolardan alıcı buluyor. Türkiye'de gram altın 458 TL'yi görürken çeyrek altın bugün 768 TL'den satılıyor. 

Likidite sıkışıklığı nedeniyle piyasada bulamadığı likiditeyi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi dün sert düşmüştü. Bugünse BIST 100 endeksi hafif primli olarak 1090 seviyelerinde seyrediyor.
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