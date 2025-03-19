Samanyolu Haber /Gündem / Piyasalar alt üst oldu: Borsa sert düştü, altın ve döviz rekor kırdı /19 Mart 2025 11:12

Piyasalar alt üst oldu: Borsa sert düştü, altın ve döviz rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının dün İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi bugün de İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100 kişinin evleri basılarak gözaltına alınması sonucu piyasalar alt üst oldu.

SHABER3.COM

Euro ve altın fiyatlarında rekor seviyeler görüldü. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken, açılışta devre kesti. Uzmanlar, gün içindeki siyasi haber akışlarının piyasaların yönü açısından önemli olduğunu söylerken, yatırımcıları panik satışlarına karşı uyardı.

İmamoğlu’nun gözaltı alınma kararının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 6,87 oranında düşüşle başlarken; endeks açılışta 741 puan kayıpla 10.060 puan oldu.

Borsa İstanbul, saat 09:55:19 itibarıyla devre keserken, sürekli işlemler 10.30 itibarıyla tekrar başlayacak. Borsadan yapılan açıklamada, “Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

DÖVİZ VE ALTIN REKOR KIRDI
Günün ilk saatlerinde gram altın yüzde 14 yükselişle 4100 lirayı aşarken çeyrek altın yüzde 15 yükselişler 6 bin 750 TL’ye yükseldi. Dolar/TL 37.30, Euro/TL de 40.90 seviyesinin üzerine çıktı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piyasalar alt üst oldu: Borsa sert düştü, altın ve... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:29:07