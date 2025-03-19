Piyasalar alt üst oldu: Borsa sert düştü, altın ve döviz rekor kırdı

Euro ve altın fiyatlarında rekor seviyeler görüldü. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken, açılışta devre kesti. Uzmanlar, gün içindeki siyasi haber akışlarının piyasaların yönü açısından önemli olduğunu söylerken, yatırımcıları panik satışlarına karşı uyardı.





İmamoğlu’nun gözaltı alınma kararının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 6,87 oranında düşüşle başlarken; endeks açılışta 741 puan kayıpla 10.060 puan oldu.





Borsa İstanbul, saat 09:55:19 itibarıyla devre keserken, sürekli işlemler 10.30 itibarıyla tekrar başlayacak. Borsadan yapılan açıklamada, “Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.





DÖVİZ VE ALTIN REKOR KIRDI

Günün ilk saatlerinde gram altın yüzde 14 yükselişle 4100 lirayı aşarken çeyrek altın yüzde 15 yükselişler 6 bin 750 TL’ye yükseldi. Dolar/TL 37.30, Euro/TL de 40.90 seviyesinin üzerine çıktı.



