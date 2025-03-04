Piyasalar alt üst! Ticaret savaşı kızışıyor

Çin'e vergiyi yüzde 20'ye çıkardı



Trump ayrıca geçen ay imzaladığı, ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaptı. Kararnamede, Çin'in ABD'ye fentanil de dahil olmak üzere sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürdü. Buna göre, Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.



Çin de karşı adım hazırlığında



Çin Ticaret Bakanlığı ise ABD'nin fentanil ve diğer konulardaki Çin ürünlerine gümrük vergisi koyma kararına karşı çıktığını belirterek, haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçladığını söylediği karşı önlemlerin alınacağını duyurdu. Bakanlık, yaptığı açıklamada ABD'nin "suçu başkasına attığını" ve ölümcül uyuşturucu fentanil ile ilgili sorunlarını gümrük vergileri uygulamak için bahane olarak kullandığını belirtti. ABD, Çin'in fentanil üretiminde kullanılan kimyasalları tedarik ettiğini ileri sürdü. Çin, yanlış yaptığını reddetti. Çin, ABD'yi "mantıksız ve temelsiz, başkalarına zarar veren" tek taraflı gümrük vergilerini "derhal geri çekmeye" çağırdı.



Efsane yatırımcıdan Trump'a sert sözler



Bu arada efsane yatırımcı Warren Buffett, Başkan Trump'ın bu hamlesini sert bir dille eleştirerek, gümrük vergilerinin zamanla mallara uygulanan bir vergi işlevi gördüğünü ve tüketiciler için fiyatları artırabileceğini söyledi. Buffett, CBS'e verdiği röportajında, "Gümrük vergileri aslında - bunlarla ilgili çok fazla deneyimimiz oldu - bir bakıma savaş sebebidir" dedi.



Piyasaların tepkisi ne oldu?



Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 20'ye çıkarması, ticaret savaşı korkularını artırıyor ve küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Trump'ın yorumları sonrası borsa sert bir tepki gösterdi ve S&P 500 yüzde 2 düştü. Daha yüksek gümrük vergilerinin daha fazla risk oluşturduğu belirtiliyor. Hang Seng Endeksi gümrük vergisi haberlerinin ardından yüzde 1,34 düşerken, Çin ana karası hisse senetleri daha ılımlı bir tepki gösterdi. S&P Global, yüzde 10'luk bir gümrük vergisinin Çin'in GSYİH büyümesini 2025'te yüzde 4,1'e düşürebileceği konusunda uyarıda bulundu.